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19.10.2020 17:15
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Больница в Петергофе открылась для коронавируса. С ней в Петербурге больше 6 тысяч коек и 18 ковидных стационаров

Еще одна больница получила оснащение для борьбы с коронавирусом и с 19 октября начала прием инфекционных больных. В ней 350 мест.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, Николаевская больница в Петергофе готова принять 69 тяжелых пациентов, а в общей сложности она рассчитана на 350 больных коронавирусом петербуржцев. В больнице 10 аппаратов ИВЛ, кислород подвели к каждой койке.

Вместе с Николаевской сейчас в Петербурге для инфекционных больных подготовлено 6165 мест, свободны из них 1122.

В Петербурге под коронавирус перепрофилированы 18 стационаров, два из которых принимают детей.

Полный список на 19 октября:

Стационары взрослой сети:

Клиническая больница им. С. П. Боткина

Больница Св. Георгия

Александровская больница

Городская больница № 20 (стационар)

Городская больница № 20 (поликлиника)

Городская больница № 40 (стационар)

Городская больница № 40 (пансионат «Заря»)

Покровская больница

Мариинская больница

Городская больница № 15

Городская психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко

Психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова

Городская больница № 38 им. Семашко

Клиническая больница Святителя Луки

Госпиталь для ветеранов войн (стационар)

Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)

Стационары детской сети:

Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

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Комментарии (1)

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