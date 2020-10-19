Больница в Петергофе открылась для коронавируса. С ней в Петербурге больше 6 тысяч коек и 18 ковидных стационаров

Еще одна больница получила оснащение для борьбы с коронавирусом и с 19 октября начала прием инфекционных больных. В ней 350 мест.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, Николаевская больница в Петергофе готова принять 69 тяжелых пациентов, а в общей сложности она рассчитана на 350 больных коронавирусом петербуржцев. В больнице 10 аппаратов ИВЛ, кислород подвели к каждой койке.

Вместе с Николаевской сейчас в Петербурге для инфекционных больных подготовлено 6165 мест, свободны из них 1122.