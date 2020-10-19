Больница в Петергофе открылась для коронавируса. С ней в Петербурге больше 6 тысяч коек и 18 ковидных стационаров
Еще одна больница получила оснащение для борьбы с коронавирусом и с 19 октября начала прием инфекционных больных. В ней 350 мест.
По данным комитета по здравоохранению Петербурга, Николаевская больница в Петергофе готова принять 69 тяжелых пациентов, а в общей сложности она рассчитана на 350 больных коронавирусом петербуржцев. В больнице 10 аппаратов ИВЛ, кислород подвели к каждой койке.
Вместе с Николаевской сейчас в Петербурге для инфекционных больных подготовлено 6165 мест, свободны из них 1122.
В Петербурге под коронавирус перепрофилированы 18 стационаров, два из которых принимают детей.
Полный список на 19 октября:
Стационары взрослой сети:
Клиническая больница им. С. П. Боткина
Больница Св. Георгия
Александровская больница
Городская больница № 20 (стационар)
Городская больница № 20 (поликлиника)
Городская больница № 40 (стационар)
Городская больница № 40 (пансионат «Заря»)
Покровская больница
Мариинская больница
Городская больница № 15
Городская психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко
Психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова
Городская больница № 38 им. Семашко
Клиническая больница Святителя Луки
Госпиталь для ветеранов войн (стационар)
Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)
Стационары детской сети:
Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России