Банк «Восточный» оштрафовали на 110 тысяч рублей за спам

Петербургское УФАС оштрафовало ПАО КБ «Восточный» за нарушение закона о рекламе на 110 тысяч рублей. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стала жалоба петербуржца, который на свою электронную получил письмо следующего содержания: «...Здравствуйте! Мы подобрали для вас самые выгодные кредитные предложения! Выберите подходящий вариант исходя из ваших целей...».