Банк «Восточный» оштрафовали на 110 тысяч рублей за спам

Петербургское УФАС оштрафовало ПАО КБ «Восточный» за нарушение закона о рекламе на 110 тысяч рублей. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Поводом стала жалоба петербуржца, который на свою электронную получил письмо следующего содержания: «...Здравствуйте! Мы подобрали для вас самые выгодные кредитные предложения! Выберите подходящий вариант исходя из ваших целей...».
В ходе рассмотрения антимонопольного дела было установлено, что рекламная рассылка была сделана банком «Восточный», а гражданин не давал согласия на ее получение. УФАС увидело в действиях кредитно-финансового учреждения нарушение
Банк «Восточный» признал свою вину и и в середине октября полностью оплатил штраф.