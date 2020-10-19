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19.10.2020 12:20
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Банк «Восточный» оштрафовали на 110 тысяч рублей за спам

Петербургское УФАС оштрафовало ПАО КБ «Восточный» за нарушение закона о рекламе на 110 тысяч рублей. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стала жалоба петербуржца, который на свою электронную получил письмо следующего содержания: «...Здравствуйте! Мы подобрали для вас самые выгодные кредитные предложения! Выберите подходящий вариант исходя из ваших целей...».

В ходе рассмотрения антимонопольного дела было установлено, что рекламная рассылка была сделана банком «Восточный», а гражданин не давал согласия на ее получение. УФАС увидело в действиях кредитно-финансового учреждения нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе и назначило административное наказание.

Банк «Восточный» признал свою вину и и в середине октября полностью оплатил штраф.

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Комментарии (1)

Лиса це-це
Ну наконец-то, хоть кому-то прилетело..Задрали уже спамить на телефоны, как бы еще все эти клиники наказать, которые звонят по десять раз в день...
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