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19.10.2020 12:15
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На юге Петербурга на борьбу со снегом выкатили дорожную технику, но в большинстве районов он растаял сам

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Утром 19 октября в Петербурге прошел первый в 2020 году осенний снегопад. Поскольку температура воздуха в городе плюсовая, в большинстве районов снег сразу же тает, а вот Петродворцовый стал исключением, и там на уборку дорог и тротуаров вышли дворники и дорожная техника, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Всего 19 октября для уборки петербургских улиц задействованы 567 машин и 1182 специалиста ручного труда. Дорожные специализированные предприятия комитета по благоустройству с 16 октября перешли на зимний режим работы. Из-за ухудшения погоды спецтехника заступила на дежурство у опасных участков дорог, таких как мосты, виадуки и набережные. При необходимости применяются песко-соляные смеси и солевые растворы, отмечают в комитете.

На минувшей неделе, с 12 по 18 октября, петербургские дороги ежедневно убирали в среднем порядка 540 уборочных машин и почти 1100 дворников. Для мытья улиц израсходовали более 29 тысяч кубических метров воды и 121 литр специального шампуня. С дорог вывезли почти 3 тысячи тонн мусора и смёта, из них 1055 тысяч тонн — за выходные.

Вопросы по уборке подведомственных комитету по благоустройству территорий ведомство принимает по телефону дежурной службы: 314–60–13.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (2)

teodor
Распил не остановить!)))
Агроном аэродрома
"При необходимости применяются песко-соляные смеси и солевые растворы, отмечают в комитете." - "при необходимости". Уже смешно.
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