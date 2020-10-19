Утром 19 октября в Петербурге прошел первый в 2020 году осенний снегопад. Поскольку температура воздуха в городе плюсовая, в большинстве районов снег сразу же тает, а вот Петродворцовый стал исключением, и там на уборку дорог и тротуаров вышли дворники и дорожная техника, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Всего 19 октября для уборки петербургских улиц задействованы 567 машин и 1182 специалиста ручного труда. Дорожные специализированные предприятия комитета по благоустройству с 16 октября перешли на зимний режим работы. Из-за ухудшения погоды спецтехника заступила на дежурство у опасных участков дорог, таких как мосты, виадуки и набережные. При необходимости применяются песко-соляные смеси и солевые растворы, отмечают в комитете.