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16.10.2020 11:05
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Петербургские коммунальщики перешли на зимний режим уборки дорог

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Комитет по благоустройству Петербурга и дорожные службы города перешли на новый режим работы. По регламенту содержания дорог с полуночи 16 октября наступил период зимней уборки города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, была проверена подготовка дорожных предприятий к зиме: уборочная техника, навесное оборудование, личный состав. В октябре все предприятия отчитались о стопроцентной готовности. К предстоящей зиме подготовили 1797 единиц уборочной техники, из них 471 машина была закуплена в прошлом году.

Узкие тротуары будут чистить не только вручную, но и с помощью манёвренных средств малой механизации. При сильном снегопаде дорожники смогут привлекать дополнительную технику от городских организаций и предприятий, с которыми заключены договоры.

Противогололедных материалов запасли не менее чем на 2 месяца. В Петербурге продолжат применять солевые растворы для превентивной обработки дорог. С одной стороны, это позволит снизить нагрузку на экосистему города, а с другой — такая мера поможет не допустить образование наледи на улицах.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (5)

Tattiana
Соль никогда не снижала "нагрузку на экосистему города". От работы кони дохнут, а от соли - растения, прежде всего, соль наносит вред деревьям. А про вред, наносимый обуви и автомобилям, говорить не буду - сами знаете. И собачки тоже страдают.
teodor
Это значит, что наконец то перестанут поливать в дождь? И будут чистить снег, которого нет?
a.159753123
Пошла жара! Пилите, Шура, пилите!
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