Как сообщает пресс-служба ведомства, была проверена подготовка дорожных предприятий к зиме: уборочная техника, навесное оборудование, личный состав. В октябре все предприятия отчитались о стопроцентной готовности. К предстоящей зиме подготовили 1797 единиц уборочной техники, из них 471 машина была закуплена в прошлом году.

Комитет по благоустройству Петербурга и дорожные службы города перешли на новый режим работы. По регламенту содержания дорог с полуночи 16 октября наступил период зимней уборки города.

Узкие тротуары будут чистить не только вручную, но и с помощью манёвренных средств малой механизации. При сильном снегопаде дорожники смогут привлекать дополнительную технику от городских организаций и предприятий, с которыми заключены договоры.

Противогололедных материалов запасли не менее чем на 2 месяца. В Петербурге продолжат применять солевые растворы для превентивной обработки дорог. С одной стороны, это позволит снизить нагрузку на экосистему города, а с другой — такая мера поможет не допустить образование наледи на улицах.