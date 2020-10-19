11 человек задержаны: 84 расследования открыла полиция Парижа после убийства учителя
Министр внутренних дел Франции рассказал о том, что после убийства учителя в Париже полиция продолжает задержания. Речь идет о французах, которые поддерживали действия убийцы в сети.
По данным министра Жеральда Дарманена, которого цитирует ТАСС 19 октября, полиция провела операции в отношении десятка человек после убийства террористом учителя в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин).
«84 расследования были открыты в связи с «распространением ненависти в сети» в отношении тех, кто после вечера пятницы поддерживал действия убийцы преподавателя. Задержания ведутся со вчерашнего дня. Полицейские операции продолжаются в отношении десятка человек», — рассказал он.
Дарманен уверен, что нужно и дальше продолжать активную работу по искоренению ненависти в соцсетях:
«Они, очевидно, опубликовали фетву против этого преподавателя. Сегодня это преподаватель, завтра — полицейский, послезавтра — журналист».
Нападение на 47-летнего учителя рядом со школой, где тот преподавал историю, произошло 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин. Молодой человек, который был его учеником, перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.