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18.10.2020 23:18
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Словакия протестирует на коронавирус всех своих жителей. Помогут военные

Власти Словакии на фоне повышения заболеваемости COVID-19 решили провести поголовное тестирование всех жителей страны старше 10 лет.

«Правительство поручило минобороны подготовку и проведение всеобщего тестирования населения на наличие COVID-19. Это поможет выявлению районов наибольшего риска, поможет своевременному оказанию медицинской помощи даже в случаях со слабыми признаками заболевания», — цитирует 18 октября РИА «Новости» главу военного ведомства страны Ярослава Надя.

Минобороны для проведения тестов привлечёт около 8 тысяч военнослужащих. Уже известны даты. С 23 по 25 октября планируется охватить районы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой, а в начале ноября остальные районы страны. Будет ли тестирование добровольным, не сообщается.

В Словакии коронавирусом заразились 29,8 тысячи человек, умерли 88. В мире, по данным Университета Хопкинса, зарегистрировано более 39,8 миллиона заболевших, погибли более 1,1 миллиона.

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Комментарии (1)

vader
Да-да, даже с минимальными признаками, а лучше вообще без признаков заболевания - изолировать, закрыть, убрать, уничтожить, они все больные, они все преступники, они все нас заразят и мы все умрем... Вот такая вот логика, в мировом масштабе...
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