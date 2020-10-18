Словакия протестирует на коронавирус всех своих жителей. Помогут военные

Власти Словакии на фоне повышения заболеваемости COVID-19 решили провести поголовное тестирование всех жителей страны старше 10 лет.

«Правительство поручило минобороны подготовку и проведение всеобщего тестирования населения на наличие COVID-19. Это поможет выявлению районов наибольшего риска, поможет своевременному оказанию медицинской помощи даже в случаях со слабыми признаками заболевания», — цитирует 18 октября РИА «Новости» главу военного ведомства страны Ярослава Надя.

Минобороны для проведения тестов привлечёт около 8 тысяч военнослужащих. Уже известны даты. С 23 по 25 октября планируется охватить районы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой, а в начале ноября остальные районы страны. Будет ли тестирование добровольным, не сообщается.