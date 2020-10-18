Выдворенный из Латвии ветеран проходит лечение в Петербурга

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, который был депортирован из Латвии на прошлой неделе, находится на лечении в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Как сообщил сам Норвинд ТАСС 18 октября, он лежит в ВМА уже неделю. «Подлечили, но аритмия еще после перенесенных стрессов не снята. Пью лекарства. Обследование проходит в кабинетах на новейших аппаратах диагностики. Врачи, адъюнкты и весь медперсонал доброжелательные и внимательные к пациентам», — рассказывает Норвинд.