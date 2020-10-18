Выдворенный из Латвии ветеран проходит лечение в Петербурга

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, который был депортирован из Латвии на прошлой неделе, находится на лечении в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Как сообщил сам Норвинд ТАСС 18 октября, он лежит в ВМА уже неделю. «Подлечили, но аритмия еще после перенесенных стрессов не снята. Пью лекарства. Обследование проходит в кабинетах на новейших аппаратах диагностики. Врачи, адъюнкты и весь медперсонал доброжелательные и внимательные к пациентам», — рассказывает Норвинд.
9 октября в Латвии Норвинд был задержан, а затем в связи с аннулированием вида на жительство депортирован в Россию. Латвийские власти, по мнению правозащитников, были недовольны активностью Республиканского общества военных ветеранов (бывших российских), в которое входят почти 2 тысячи человек. Норвинд почувствовал себя плохо ещё в Латвии, успел полежать в больнице в Риге, и на границе в Псковской области его встречала бригада медиков.
Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи депортацией Норвинда, назвав высылку пожилого человека с хроническими заболеваниями нарушением «всех мыслимых норм этики и здравомыслия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 октября заявила, что «этот инцидент без последствий оставлен не будет».