Поврежденный кабель вернул в каменный век жителей четырех домов на юге Петербурга
Жалобы на отсутствие света, горячей воды и отопления поступили в редакцию «Фонтанки» от жителей Московского района Петербурга вечером 18 октября. По их словам, в условиях каменного века они находятся уже шесть часов.
Как уточнили авторы сообщений, без важных ресурсов с половины второго дня остался жилой комплекс «Две столицы». «Есть информация, что отключение до утра. А это тысячи квартир без возможности даже что-то приготовить. Дома скоро начнут остывать», — написал один из жителей указанных ЖК.
Как рассказали «Фонтанке» в дежурной службе Московского района Петербурга, причиной случившегося стало то, что при производстве земельных работ были повреждены основной и резервный кабели. В результате нарушение электроснабжения зафиксировано в четырех домах.
На сайте управляющей компании сказано, что ориентировочное время окончания ремонтных работ — 19 октября. Однако в районной «дежурке» сообщили, что проблему с подачей света, а также вызванные ею другие сложности планируется устранить до конца сегодняшнего дня.