Поврежденный кабель вернул в каменный век жителей четырех домов на юге Петербурга

Жалобы на отсутствие света, горячей воды и отопления поступили в редакцию «Фонтанки» от жителей Московского района Петербурга вечером 18 октября. По их словам, в условиях каменного века они находятся уже шесть часов.



Как уточнили авторы сообщений, без важных ресурсов с половины второго дня остался жилой комплекс «Две столицы». «Есть информация, что отключение до утра. А это тысячи квартир без возможности даже что-то приготовить. Дома скоро начнут остывать», — написал один из жителей указанных ЖК.

