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18.10.2020 19:23
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Поврежденный кабель вернул в каменный век жителей четырех домов на юге Петербурга

Жалобы на отсутствие света, горячей воды и отопления поступили в редакцию «Фонтанки» от жителей Московского района Петербурга вечером 18 октября. По их словам, в условиях каменного века они находятся уже шесть часов.

Как уточнили авторы сообщений, без важных ресурсов с половины второго дня остался жилой комплекс «Две столицы». «Есть информация, что отключение до утра. А это тысячи квартир без возможности даже что-то приготовить. Дома скоро начнут остывать», — написал один из жителей указанных ЖК.

Как рассказали «Фонтанке» в дежурной службе Московского района Петербурга, причиной случившегося стало то, что при производстве земельных работ были повреждены основной и резервный кабели. В результате нарушение электроснабжения зафиксировано в четырех домах.

На сайте управляющей компании сказано, что ориентировочное время окончания ремонтных работ — 19 октября. Однако в районной «дежурке» сообщили, что проблему с подачей света, а также вызванные ею другие сложности планируется устранить до конца сегодняшнего дня.

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Комментарии (5)

Евгений Ясев
Дело в том, что из-за отсутствия электричества не работают насосы водопровода.
То есть нет и воды - ни холодной ни горячей.
Соответственно: ни поесть, ни помыться, ни в туалет сходить...
bluxer
неженки королевские.
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