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18.10.2020 13:52
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Полицейский главк объяснил видео с жестким задержанием пассажира без маски в метро

В полицейском главке отреагировали на видеозапись с жестким задержанием пассажира петербургского метрополитена, причиной которого стал его отказ надеть маску. Комментарий по ситуации «Фонтанке» предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области 18 октября.

«Вчера, 17 октября, около 15 часов к сотрудникам полиции на станции метро «Беговая» обратился работник метрополитена, который сообщил, что один из пассажиров грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом. На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт, — говорится в ответе полицейского главка. — Для наведения общественного порядка на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу».

В ведомстве добавили, что в отношении 22-летнего правонарушителя составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», а также предоставили полную видеозапись, на которой видно, что перед задержанием его достаточно долго пытались уговорить надеть маску.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Ролик, на котором виден момент жесткого задержания пассажира петербургского метрополитена, появился накануне в Instagram. Его автор утверждал, что он снял его на станции «Беговая», уточнив, что причиной задержания молодого человека стал его отказ воспользоваться средством индивидуальной защиты для входа в городскую подземку.

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Комментарии (128)

scander
Не пишите ерунду! Не подчинение ЗАКОННОМУ требованию сотрудника полиции, драка с сотрудниками полиции - на зону можно попасть. Вот когда будет майдан в России - вот тогда оторвемся!))
VF812
А причем тут мелкое хулиганство?
263837231
На видео среди бьющих не заметил ни одного офицера - только сержантские лычки. От этих «товарищей» ожидать вменяемого поведения не приходится: их набирают по объявлению (в прямом смысле). Критерии при приёме на работу:
- не старше 35
- отслужил в ВС
- годен по состоянию здоровья (физического).
Чего от них хотеть - это молодые люди, которые не имеют образования и в жизни не пригодились, отсюда и накопившаяся злость и обида на всех. Это слабые духом и умом люди. Не надо на них обижаться)))
Парню без маски: не лезь на рожон на ровном месте, даже когда прав. С возрастом пройдёт: - ты постараешься не пересекаться с имбицилами: начнёшь хорошо зарабатывать и перестанешь общаться с быдлом, которое охраняет метро и «следит за порядком» в сержантских погонах. Переживи то, что случилось и отпусти ситуацию. К сожалению, в настоящее время нашей страной управляют охранники. Скоро закончится))))
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