В полицейском главке отреагировали на видеозапись с жестким задержанием пассажира петербургского метрополитена, причиной которого стал его отказ надеть маску. Комментарий по ситуации «Фонтанке» предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области 18 октября.

«Вчера, 17 октября, около 15 часов к сотрудникам полиции на станции метро «Беговая» обратился работник метрополитена, который сообщил, что один из пассажиров грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом. На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт, — говорится в ответе полицейского главка. — Для наведения общественного порядка на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу».