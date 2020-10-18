Полицейские жестко задержали пассажира метро в Петербурге. Причиной мог стать отказ надеть маску
В Сети появился ролик жесткого задержания пассажира метрополитена Петербурга. По словам его автора, причиной тому мог стать отказ надеть маску. В городской подземке считают, что изначально агрессию проявила другая сторона.
Видеозапись опубликована пользователем социальной сети Instagram по имени Александр. Как следует из размещенного им текста, инцидент произошел 17 октября около 15 часов на станции метро «Беговая».
«Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску или же купить ее где-то в метро. Перед этим он просил разрешения на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик, и ему противопоказано ношение маски», — написал Александр.
По словам автора ролика, в ответ на это работники городской подземки якобы стали проявлять агрессию в отношении пассажира, которая выразилась в попытке «вытолкать» его на улицу. «На возмущение: «Почему вы меня толкаете?» сотрудники метрополитена прижали его к стене, сказав: «Вот идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться». Ну а дальше все видно по видео», — описал события Александр.
ivakin__/Instagram.com
В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» сообщили, что осведомлены о существовании ролика, добавив, что в ответ на замечание работников подземки надеть маску пассажир проявил агрессию, после чего были вызваны сотрудники полиции. За остальной информацией ее представитель посоветовала обращаться в полицейский главк. «Фонтанка» запросила комментарий по ситуации у пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.