В Сети появился ролик жесткого задержания пассажира метрополитена Петербурга. По словам его автора, причиной тому мог стать отказ надеть маску. В городской подземке считают, что изначально агрессию проявила другая сторона.



Видеозапись опубликована пользователем социальной сети Instagram по имени Александр. Как следует из размещенного им текста, инцидент произошел 17 октября около 15 часов на станции метро «Беговая».



«Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску или же купить ее где-то в метро. Перед этим он просил разрешения на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик, и ему противопоказано ношение маски», — написал Александр.

