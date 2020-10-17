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17.10.2020 21:08
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На изгибе дороги под Тихвином водитель не удержался в полосе. Погиб сам и «забрал» пассажира

Фото: Подслушано | Тихвин / vk.com/tih_win

Смертельное ДТП из-за выезда на встречную полосу произошло вечером 17 октября, уже в тёмное время суток, в Тихвинском районе Ленинградской области у деревни Кайвакса.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 18:40 на 154-м километре. автодороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь, по предварительной информации, мужчина 1955 года рождения на «Ладе Гранте» выехал на встречную полосу на левом закруглении дороги. Там он столкнулся с «Шевроле Лачетти» под управлением мужчины 1986 года рождения.

На месте скончались водитель «Лады» и его пассажир — мужчина 1975 года рождения. Водитель «Шевроле» получил травмы средней степени тяжести.

Красный на встречку выскочил под синюю», — рассказывают местные в соцсетях и демонстрируют фотографии с места аварии. «Такие места там. С поворотов вылетают прям перед встречными машинами. Как будто 10 жизней», — отмечают в комментариях.

Фото: Подслушано | Тихвин / vk.com/tih_win

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