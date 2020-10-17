Смертельное ДТП из-за выезда на встречную полосу произошло вечером 17 октября, уже в тёмное время суток, в Тихвинском районе Ленинградской области у деревни Кайвакса.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 18:40 на 154-м километре. автодороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь, по предварительной информации, мужчина 1955 года рождения на «Ладе Гранте» выехал на встречную полосу на левом закруглении дороги. Там он столкнулся с «Шевроле Лачетти» под управлением мужчины 1986 года рождения.