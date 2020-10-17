В Петербурге 17 октября случилось несколько ДТП с пассажирскими автобусами. Из сегодняшних постов об авариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» почти половина — про инциденты с маршрутками. Во всех четырёх случаях в них врезались ехавшие следом водители: можно предположить, они не успевали отреагировать на внезапный манёвр.

Утром автобус и легковая машина столкнулись на проспекте Ветеранов у пересечения с проспектом Маршала Жукова. Образовался затор, на некоторое время встали троллейбусы, рассказывали очевидцы. Затем там же в автобус 20-го маршрута въехал самосвал.