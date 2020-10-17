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17.10.2020 17:26
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Четыре маршрутки в Петербурге атакованы сзади

В Петербурге 17 октября случилось несколько ДТП с пассажирскими автобусами. Из сегодняшних постов об авариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» почти половина — про инциденты с маршрутками. Во всех четырёх случаях в них врезались ехавшие следом водители: можно предположить, они не успевали отреагировать на внезапный манёвр.

Утром автобус и легковая машина столкнулись на проспекте Ветеранов у пересечения с проспектом Маршала Жукова. Образовался затор, на некоторое время встали троллейбусы, рассказывали очевидцы. Затем там же в автобус 20-го маршрута въехал самосвал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На проспекте Тореза, 9, маршрутку догнала легковая «КИА». «Похоже, [водитель] не среагировал на резкую остановку маршрутки перед пешеходным переходом. Служба приехала», — рассказывают в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Неожиданная остановка, по словам очевидцев, стала причиной аварии и на проспекте Александровской Фермы, перед Софийской улицей. Пассажиру маршрутки якобы надо было срочно выйти, и её водитель подрезал легковую машину в правом ряду. Это ДТП — почти близнец первой аварии на Ветеранов.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Судя по всему, все эти аварии обошлись без серьёзных травм.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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