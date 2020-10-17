Четыре маршрутки в Петербурге атакованы сзади
В Петербурге 17 октября случилось несколько ДТП с пассажирскими автобусами. Из сегодняшних постов об авариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» почти половина — про инциденты с маршрутками. Во всех четырёх случаях в них врезались ехавшие следом водители: можно предположить, они не успевали отреагировать на внезапный манёвр.
Утром автобус и легковая машина столкнулись на проспекте Ветеранов у пересечения с проспектом Маршала Жукова. Образовался затор, на некоторое время встали троллейбусы, рассказывали очевидцы. Затем там же в автобус 20-го маршрута въехал самосвал.
На проспекте Тореза, 9, маршрутку догнала легковая «КИА». «Похоже, [водитель] не среагировал на резкую остановку маршрутки перед пешеходным переходом. Служба приехала», — рассказывают в «ДТП и ЧП».
Неожиданная остановка, по словам очевидцев, стала причиной аварии и на проспекте Александровской Фермы, перед Софийской улицей. Пассажиру маршрутки якобы надо было срочно выйти, и её водитель подрезал легковую машину в правом ряду. Это ДТП — почти близнец первой аварии на Ветеранов.
Судя по всему, все эти аварии обошлись без серьёзных травм.