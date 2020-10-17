FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17.10.2020 10:43
2
Печать

В Петербурге за сутки зарегистрирована 31 смерть от коронавируса

В Петербурге 17 октября зарегистрирована 31 смерть от коронавируса. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, общее количество скончавшихся от новой инфекции горожан составило 3 407.

Стоит отметить, что на указанном сайте этим утром были опубликованы разные данные о числе умерших от коронавируса петербуржцах: 0 и 31. Об этом свидетельствуют скриншоты. В комздраве «Фонтанке» уточнили, что верна последняя цифра — в городе зафиксировано чуть более трех десятков смертей за последние 24 часа.

В России за сутки зарегистрировано 279 смертей от COVID-19. С начала пандемии умерли более 24 тысяч человек.

В Северной столице минувшая неделя началась с нулевого показателя смертности от коронавируса. Так, в понедельник было ноль смертей, а уже во вторник — 34, в среду — 30, в четверг — 46, в пятницу — 25.

Тем временем рост заболеваемости COVID-19 продолжается. Подробнее читайте об этом на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

262126571
ФОнтанка, перестаньте. В выходные статистики и чиновники на дачах. В больницах на выходных не лечат и врачей нет. Новость то о чем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний