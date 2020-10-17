В Петербурге за сутки зарегистрирована 31 смерть от коронавируса
В Петербурге 17 октября зарегистрирована 31 смерть от коронавируса. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, общее количество скончавшихся от новой инфекции горожан составило 3 407.
Стоит отметить, что на указанном сайте этим утром были опубликованы разные данные о числе умерших от коронавируса петербуржцах: 0 и 31. Об этом свидетельствуют скриншоты. В комздраве «Фонтанке» уточнили, что верна последняя цифра — в городе зафиксировано чуть более трех десятков смертей за последние 24 часа.
В России за сутки зарегистрировано 279 смертей от COVID-19. С начала пандемии умерли более 24 тысяч человек.
В Северной столице минувшая неделя началась с нулевого показателя смертности от коронавируса. Так, в понедельник было ноль смертей, а уже во вторник — 34, в среду — 30, в четверг — 46, в пятницу — 25.
Тем временем рост заболеваемости COVID-19 продолжается. Подробнее читайте об этом на «Фонтанке».