В Петербурге за сутки зарегистрирована 31 смерть от коронавируса

В Петербурге 17 октября зарегистрирована 31 смерть от коронавируса. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, общее количество скончавшихся от новой инфекции горожан составило 3 407.

Стоит отметить, что на указанном сайте этим утром были опубликованы разные данные о числе умерших от коронавируса петербуржцах: 0 и 31. Об этом свидетельствуют скриншоты. В комздраве «Фонтанке» уточнили, что верна последняя цифра — в городе зафиксировано чуть более трех десятков смертей за последние 24 часа.