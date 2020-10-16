Радимов о Плющенко и Рудковской: Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз

Главный тренер футбольной команды «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал конфликт между тренерами по фигурному катанию Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. Об этом он написал в своем твиттере 16 октября.



«Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы – лучшая! Вдогонку. Моя мама, например, всю жизнь работала и так не смогла купить себе «Порше» – но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на свое мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки», – написал Радимов.

