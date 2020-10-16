В Дагестане днем 16 октября под тяжелым грузовиком рухнул мост на временной объездной дороге, которую открыли лишь накануне. Вместе с большегрузом в ловушку попал и легковой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Дагестана, временная объездная была открыта 15 октября и обеспечивает проезд в обход аварийного моста на 14-м километре автодороги Хасавюрт — Бабаюрт. Сегодня в 12:15 груженый МАЗ с прицепом общей массой не менее 70 тонн поехал по временному быстровозводимому разборному мосту, который под его весом обвалился.