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16.10.2020 17:49
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Временный мост через речку обвалился под грузовиком в Дагестане. Переправе был всего день

Фото: Минтранс Республики Дагестан

В Дагестане днем 16 октября под тяжелым грузовиком рухнул мост на временной объездной дороге, которую открыли лишь накануне. Вместе с большегрузом в ловушку попал и легковой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Дагестана, временная объездная была открыта 15 октября и обеспечивает проезд в обход аварийного моста на 14-м километре автодороги Хасавюрт — Бабаюрт. Сегодня в 12:15 груженый МАЗ с прицепом общей массой не менее 70 тонн поехал по временному быстровозводимому разборному мосту, который под его весом обвалился.

Ограничение по весу для проезда по мосту составляет 30 тонн, но водитель грузовика проигнорировал знаки. В результате пролет, который обеспечивает движение в направлении от Хасавюрта на Бабаюрт, был поврежден. В обратном направлении движение сохранено.

На фото и видео с места ДТП, опубликованных в инстаграме минтранса, видно, что на обвалившемся пролете в ловушке оказалась и следовавшая за грузовиком легковая машина. «Пострадавших в происшествии нет, но имеет место материальный ущерб», — отметили в ведомстве.

Фото: Минтранс Республики Дагестан

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