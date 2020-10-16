Основная площадка «Тотального диктанта» в Главном штабе не примет участников из-за коронавируса. Событие отменено не только там
Главный штаб Эрмитажа, который должен был стать главной площадкой акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», не сможет принять участников. Об этом организаторы объявили за сутки до события, 16 октября, в социальной сети »ВКонтакте». Они сообщили, что такие изменения связаны с эпидемиологической обстановкой и случаями заболевания среди работников музея.
«В такой ситуации руководство Эрмитажа и мы, организаторы акции, не можем подвергать дополнительным рискам сотрудников музея и наших участников. Как бы нам ни хотелось провести всё по плану, в текущей ситуации это невозможно», — сказано в объявлении.
При этом автор текста этого года, писатель Андрей Геласимов, всё-таки прочитает отрывок диктанта из Главного штаба, и его выступление будет транслироваться в прямом эфире. Площадки в Эрмитажном театре и в фондохранилище музея остаются действительными.
Из-за коронавируса диктант отменён также в Библиотеке им. Ленина в Петроградском районе. Накануне стало известно, что участников не примут и на площадке издания «Санкт-Петербургские ведомости».
Вместо отменённых точек вскоре появятся новые, однако пока что их адреса не утверждены. Горожане, которые из-за случившегося потеряли места, могут написать на почту dictant@gramocentr.ru c темой письма «Участник из... (название площадки)». Им предложат альтернативные варианты.
Акция по проверке грамотности проводится с 2004 года. В этом году Петербург стал столицей «Тотального диктанта» — это означает, что здесь выбранный текст читает сам его автор. Ведущим «диктатором» на этот раз стал писатель, лауреат «Нацбеста», Андрей Геласимов. Писать отрывок вживую и онлайн участники будут 17 октября.
Основную программу в этом сезоне дополнили 17-часовым марафоном с лекциями о литературных процессах и феминитивах и встречами с гостями, например с космонавтом Олегом Артемьевым.