Основная площадка «Тотального диктанта» в Главном штабе не примет участников из-за коронавируса. Событие отменено не только там

«В такой ситуации руководство Эрмитажа и мы, организаторы акции, не можем подвергать дополнительным рискам сотрудников музея и наших участников. Как бы нам ни хотелось провести всё по плану, в текущей ситуации это невозможно», — сказано в объявлении.

Главный штаб Эрмитажа, который должен был стать главной площадкой акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», не сможет принять участников. Об этом организаторы объявили за сутки до события, 16 октября, в социальной сети » ВКонтакте ». Они сообщили, что такие изменения связаны с эпидемиологической обстановкой и случаями заболевания среди работников музея.

При этом автор текста этого года, писатель Андрей Геласимов, всё-таки прочитает отрывок диктанта из Главного штаба, и его выступление будет транслироваться в прямом эфире. Площадки в Эрмитажном театре и в фондохранилище музея остаются действительными.



Из-за коронавируса диктант отменён также в Библиотеке им. Ленина в Петроградском районе. Накануне стало известно, что участников не примут и на площадке издания «Санкт-Петербургские ведомости».



Вместо отменённых точек вскоре появятся новые, однако пока что их адреса не утверждены. Горожане, которые из-за случившегося потеряли места, могут написать на почту dictant@gramocentr.ru c темой письма «Участник из... (название площадки)». Им предложат альтернативные варианты.



Акция по проверке грамотности проводится с 2004 года. В этом году Петербург стал столицей «Тотального диктанта» — это означает, что здесь выбранный текст читает сам его автор. Ведущим «диктатором» на этот раз стал писатель, лауреат «Нацбеста», Андрей Геласимов. Писать отрывок вживую и онлайн участники будут 17 октября.

