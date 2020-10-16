Лиса повадилась отдыхать на очистных сооружениях. На смотровой площадке она дремала под звуки дождя
Работой Центральной станции аэрации петербургского Водоканала заинтересовалась дикая лиса.
Как сообщает 16 октября «Водоканал Санкт-Петербурга» в «ВКонтакте», необычного посетителя сотрудники заметили ещё несколько дней назад, но поймать не смогли. Её безуспешно искали на прилегающей территории, пока прошлой ночью она не пробралась на станцию снова. Ловко забравшись по лестнице на смотровую площадку одного из зданий, она уютно там обосновалась — спряталась от дождя. «Индустриальный пейзаж ее ничуть не смущал, и она мирно дремала», — рассказывают сотрудники.
В этот раз они были готовы к визиту. Зверя поймали и передали специалистам комитета по природопользованию. Они выпустят лисицу на свободу в лесу, где ей не будет угрожать близкое соседство с человеком.
Лиса далеко не единственный «гость» из дикой природы на объектах Водоканала. Например, каждый год там на водоёме гнездятся серые цапли. В Ольгино, где сооружения находятся в лесном массиве, забегают ласки. В этом году в связи с аномально тёплой погодой кряквы остались зимовать на Северной станции аэрации в посёлке Ольгино и на Центральной станции аэрации на острове Белый. На полях у Волхонского шоссе птенцов выводят чибисы, ради них там не косят траву.