На Волхонском шоссе на канализационно-очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поселились семьи перелётных чибисов, которых ещё называют пигалицами. Это крупные кулики с хорошо заметным хохолком из длинных узких перьев на голове. В этом году их больше, чем обычно. Как сообщает 29 мая пресс-служба предприятия, птицы высиживают потомство на полях Юго-Западных очистных сооружений (ЮЗОС). Они ревностно охраняют детей: когда видят человека, подпускают их поближе, а потом отбегают в сторону и с криком взлетают, чтобы увести подальше от птенцов. Сотрудники ЮЗОС наблюдают за чибисами издалека, чтобы не побеспокоить. Птенцы живут в гнёздах, пока не встают на крыло, а гнёзда находятся на земле, поэтому на территории сооружений пока не подстригают траву (по этой же причине нельзя её жечь). Это правило соблюдается каждый год, но сейчас работники Водоканала будут более тщательно проверять, все ли птенцы научились летать: на фоне пандемии чибисов прилетело больше, чем раньше.

Фото: Фото: Владимир Лузан, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга»

Вообще, в последние десятилетия, начиная с середины XX века, численность чибисов в нашем регионе растёт. Если сто лет назад их было очень мало, буквально единицы, то теперь это одна из самых распространённых птиц, поясняет «Фонтанке» зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. В этом году их не только больше, но и прилетели они на редкость рано: их замечали уже в первых числах марта. Обычно они прилетают с зимовки в Западной Европе в конце марта — начале апреля (это одна из самых ранних птиц), в конце мая начинают вылупляться птенцы. Родители опекают потомство больше месяца, так как самостоятельно летать малыши смогут только через месяц после рождения. Улетают чибисы тоже одними из первых — в середине августа, группами по 10–20 птиц. Работники Водоканала знают громкий голос чибиса и «песню» со словами «чьи вы» или «чьи бы» — отсюда и название птицы. Ещё одну 4-звучную песню самец поёт в воздухе, привлекая самку: «куй-киу-киу-куй». Они образуют стабильные пары на весь гнездовой период, вместе ухаживают за потомством, часто гнездятся колониями по 10–12 пар на расстоянии 10–20 метров и, когда приближается хищник, поднимают шум-гам, чтобы прогнать его. Гнездятся они на открытых участках, в полях, поймах рек, в том числе на территории Санкт-Петербурга, но в городе им мешают кошки и собаки, а также человек с его хозяйственной деятельностью, отмечает Павел Глазков.

Перелётные птицы время от времени обживают объекты водоснабжения и водоотведения Водоканала. Каждую весну на ЮЗОС прилетают дикие утки, обустраивают гнёзда в траве вокруг вторичных отстойников и выводят потомство.

Фото: Фото: Владимир Лузан, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга» Фото: Фото: Владимир Лузан, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга»

В этом году в связи с аномально тёплой погодой кряквы и вовсе остались здесь и провели зиму на Северной станции аэрации в посёлке Ольгино и Центральной станции аэрации на острове Белый. Очищенный сток на выходе сооружений — это абсолютно безопасная среда для всех представителей флоры и фауны: процент очистки сточных вод в Санкт-Петербурге сегодня составляет 99%. На КОС поступают как хозяйственно-бытовые и промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) сточные воды. В Ольгино, где сооружения находятся в лесном массиве, появляются цапли, туда же забегают ласки и лисы.