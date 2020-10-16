Производство второй российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» начнется уже в октябре
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека анонсировала производство второй зарегистрированной российской вакцины от COVID-19.
«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — цитирует 16 октября заявление ведомства РИА «Новости».
В Роспотребнадзоре также отметили, что первая партия отечественного препарата успешно прошла контроль.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.