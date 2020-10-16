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16.10.2020 08:19
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В Петербурге сухо и почти безветренно. На выходных обещают первый снег

В Петербурге последний день рабочей недели будем сухим и практически безветренным. Столбики термометров, несмотря на осенние городские пейзажи, еще держатся выше нуля.

Как передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов.

В течение дня будет дуть слабы северный, северо-западный ветер. Дождей не предвидится.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда переобувать автомобиль, чтобы не стать жертвой «Дня жестянщика». По его словам, на предстоящих выходных ожидается первый снег.

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Комментарии (1)

Иванов Ив Ив
Ветры, ураганы, катаклизмы, глобальные потепления....
А Покров по расписанию.
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