В Петербурге сухо и почти безветренно. На выходных обещают первый снег

В Петербурге последний день рабочей недели будем сухим и практически безветренным. Столбики термометров, несмотря на осенние городские пейзажи, еще держатся выше нуля.



Как передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов.

В течение дня будет дуть слабы северный, северо-западный ветер. Дождей не предвидится.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда переобувать автомобиль, чтобы не стать жертвой «Дня жестянщика». По его словам, на предстоящих выходных ожидается первый снег.