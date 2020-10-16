Мошенники освоили способ обмана клиентов банков под видом сотрудников прокуратуры
Мошенники в России начали использовать новый способ вытянуть деньги у населения. На мобильные телефоны своим жертвам они звонят под видом сотрудников правоохранительных органов.
Как правило, человек получает звонок от мнимого сотрудника прокуратуры. «Мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры», - рассказали 16 октября РИА Новости в Сбербанке. На следующий день вымышленный представитель прокуратуры убеждает клиента перевести деньги на некий специальный счет на время «следственных действий».
Подавляющее большинство мошеннических операций в России проводится с использованием методов социальной инженерии. С началом эпидемии коронавируса активность таких мошенников значительна выросла. Только Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.