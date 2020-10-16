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16.10.2020 08:02
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Мошенники освоили способ обмана клиентов банков под видом сотрудников прокуратуры

Мошенники в России начали использовать новый способ вытянуть деньги у населения. На мобильные телефоны своим жертвам они звонят под видом сотрудников правоохранительных органов.

Как правило, человек получает звонок от мнимого сотрудника прокуратуры. «Мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры», - рассказали 16 октября РИА Новости в Сбербанке. На следующий день вымышленный представитель прокуратуры убеждает клиента перевести деньги на некий специальный счет на время «следственных действий».

Подавляющее большинство мошеннических операций в России проводится с использованием методов социальной инженерии. С началом эпидемии коронавируса активность таких мошенников значительна выросла. Только Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

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Комментарии (6)

Cashmare
вечер в хату, прокуратор
Wuhan Proletarian
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
(с)
dddmmm
"вымышленный представитель прокуратуры убеждает клиента перевести деньги"

Откуда у таких персонажей деньги?
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