Жалоба на приговор по делу о теракте в петербургском метро поступила в суд

В Апелляционный военный суд поступила жалоба адвокатов 11 осужденных по делу о теракте, совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, сообщает 15 октября ТАСС.

«Апелляционная жалоба наконец поступила в Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область)», — цитирует агентство Виктора Дроздова, защитника осужденной Шохисты Каримовой.

Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР. После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом — 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.