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15.10.2020 16:32
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Ефремов покаялся за свои грехи в храме при СИЗО

Актёр Михаил Ефремов в ожидании апелляции посетил храм при изоляторе. Он исповедался и причастился.

О времяпрепровождении Ефремова 15 октября сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы. Правозащитники в очередной раз навестили актера в СИЗО. Он рассказал, что в канун праздника Покрова был в храме на литургии, где исповедался и причастился. Он добавил, что раскаялся, а сейчас ждёт апелляции. Ефремов на условия содержания не жалуется, занимает себя прогулками и подготовкой к грядущему слушанию, иногда отвечает поклонникам. По его словам, в день он получает по 30–40 писем.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор Ефремову 20 октября. Ранее сообщалось, что он полностью выплатил назначенную судом сумму компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В начале сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии. Его новые адвокаты считают, что он может рассчитывать на условный срок.

Выпивший Ефремов устроил ДТП в Москве в начале лета. Он оказался на встречной полосе и врезался в грузовик. Водитель умер на следующий день в больнице.

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Комментарии (2)

Ильин Серёжа
Трансляция в инстаграме была?
Wuhan Proletarian
А "бескорыстное" семейство Захаровых по наущению "бессеребрянника" Добровинского тем временем выкатило претензию Ефремову на 3 ляма.
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