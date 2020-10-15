Ефремов покаялся за свои грехи в храме при СИЗО

О времяпрепровождении Ефремова 15 октября сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы. Правозащитники в очередной раз навестили актера в СИЗО. Он рассказал, что в канун праздника Покрова был в храме на литургии, где исповедался и причастился. Он добавил, что раскаялся, а сейчас ждёт апелляции. Ефремов на условия содержания не жалуется, занимает себя прогулками и подготовкой к грядущему слушанию, иногда отвечает поклонникам. По его словам, в день он получает по 30–40 писем.

Актёр Михаил Ефремов в ожидании апелляции посетил храм при изоляторе. Он исповедался и причастился.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор Ефремову 20 октября. Ранее сообщалось, что он полностью выплатил назначенную судом сумму компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.



В начале сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии. Его новые адвокаты считают, что он может рассчитывать на условный срок.



Выпивший Ефремов устроил ДТП в Москве в начале лета. Он оказался на встречной полосе и врезался в грузовик. Водитель умер на следующий день в больнице.

