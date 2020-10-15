Пресс-служба St. Petersburg Open рассказала, как американский теннисист покидал Петербург

Организаторы теннисного турнира St. Petersburg Open прокомментировали инцидент с американским теннисистом Сэмом Куэрри. Они рассказали, что спортсмен, у которого подтвердился коронавирус, сбежал из своего отеля 13 октября в 5:45 утра.

При этом он, по словам организаторов, не предупредил ни их самих, ни официального представителя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), под эгидой которого проходят соревнования.

«Повторный тест был назначен Сэму Куэрри на четверг, 15 октября, однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным протоколом турнира, Сэм Куэрри, как зафиксировали камеры наблюдения отеля, в 5:45 утра 13 октября вместе с семьей без уведомления службы ресепшн покинул гостиницу. Данную информацию представитель АТР передал руководству турнира после повторной неудачной попытки выезда бригады врачей», — заявили в пресс-службе St. Petersburg Open.