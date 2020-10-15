FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
77.28р90.71р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15.10.2020 15:35
1
Печать

Пресс-служба St. Petersburg Open рассказала, как американский теннисист покидал Петербург

Организаторы теннисного турнира St. Petersburg Open прокомментировали инцидент с американским теннисистом Сэмом Куэрри. Они рассказали, что спортсмен, у которого подтвердился коронавирус, сбежал из своего отеля 13 октября в 5:45 утра.

При этом он, по словам организаторов, не предупредил ни их самих, ни официального представителя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), под эгидой которого проходят соревнования.

«Повторный тест был назначен Сэму Куэрри на четверг, 15 октября, однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным протоколом турнира, Сэм Куэрри, как зафиксировали камеры наблюдения отеля, в 5:45 утра 13 октября вместе с семьей без уведомления службы ресепшн покинул гостиницу. Данную информацию представитель АТР передал руководству турнира после повторной неудачной попытки выезда бригады врачей», — заявили в пресс-службе St. Petersburg Open.

Также они добавили, что по регламенту ATP оргкомитет осуществляет общение с игроками по всем вопросам, возникающим на турнире, через тур-менеджера ATP.

«Все вопросы взаимоотношений турнира и игроков регулируются непосредственно на турнире тур-менеджером ATP. Оргкомитет турнира предпринял все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность игроков, представителей ATP и всех служб турнира. Оценку и квалификацию действий игрока Сэма Куэрри осуществляет АТР», — заявил представитель теннисного турнира.

Ранее «Фонтанка» писала, что теннисисту предлагали два варианта: госпитализацию или переезд из отеля на частную квартиру. Однако Куэрри отказался от всех предложений и улетел предположительно в Данию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний