В Петербурге из-за коронавируса впервые за пять лет сократилось число наливаек

Наливайки начали закрывать свои двери в Северной столице на фоне пандемии. Впервые за пять лет интенсивного роста их стало меньше, и такая тенденция наблюдается в большинстве крупных городов России, выяснил 2ГИС.



Как говорится в исследовании геосервиса 2ГИС, опубликованном 15 октября, с октября 2019-го по октябрь 2020 года в 15 российских городах-миллионниках количество магазинов разливного пива сократилось на 15%, или на 1577 точек.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Екатеринбурге — за год их там стало меньше на 70%. В Москве число подобных магазинов уменьшилось на 24%, в Петербурге — на 18%. И только в двух из 15 городов-миллионников количество магазинов разливного пива за последний год продолжило расти — в Новосибирске и Волгограде.