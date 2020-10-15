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15.10.2020 10:43
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В Петербурге из-за коронавируса впервые за пять лет сократилось число наливаек

Наливайки начали закрывать свои двери в Северной столице на фоне пандемии. Впервые за пять лет интенсивного роста их стало меньше, и такая тенденция наблюдается в большинстве крупных городов России, выяснил 2ГИС.

Как говорится в исследовании геосервиса 2ГИС, опубликованном 15 октября, с октября 2019-го по октябрь 2020 года в 15 российских городах-миллионниках количество магазинов разливного пива сократилось на 15%, или на 1577 точек.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Екатеринбурге — за год их там стало меньше на 70%. В Москве число подобных магазинов уменьшилось на 24%, в Петербурге — на 18%. И только в двух из 15 городов-миллионников количество магазинов разливного пива за последний год продолжило расти — в Новосибирске и Волгограде.

При этом с 2015 года количество магазинов разливного пива в крупнейших городах страны росло из года в год на 10–20%.

В Петербурге даже приняли законопроект о борьбе с наливайками, но под горячую руку заодно с ними в опалу попали и авторские бары, и примерно 1000 заведений общепита Северной столицы. В результате общественного обсуждения инициативу решили пересмотреть — депутаты изменят резонансный закон о «50 кв. м».

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Комментарии (3)

260642011
Самые настоящие наливайки - это обычные магаины, где прямо на кассе продают стограммовые стопарики по 70 людей. Кто их потребляет? Алкаши.
260928241
Не пиво, барахло!
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