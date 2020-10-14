Путин согласился на «жест доброй воли» и снял санкции с некоторых украинских компаний
Президент России анонсировал снятие ограничений с ряда украинских компаний.
«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будет считать, что это первый шаг и жест доброй воли. Я согласен [снять санкции с некоторых украинских предприятий]», — заявил 14 октября Владимир Путин в эфире «России 24».
По его словам, Россия не была инициатором ограничительных мер, а все действия российской стороны носили исключительно ответный характер. Он также отметил, что раньше «уровень и глубина кооперации» между предприятиями двух стран были очень высокими. Какие именно предприятия выведут из-под действия ограничительных мер, пока не уточняется.
Вопрос о снятии санкций на совещании с президентом поднял премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук передал ему просьбу промышленников Украины об открытии доступа на российский рынок.
В 2018 году Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в отношении Украины в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия».