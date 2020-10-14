Путин согласился на «жест доброй воли» и снял санкции с некоторых украинских компаний

Президент России анонсировал снятие ограничений с ряда украинских компаний.



«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будет считать, что это первый шаг и жест доброй воли. Я согласен [снять санкции с некоторых украинских предприятий]», — заявил 14 октября Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, Россия не была инициатором ограничительных мер, а все действия российской стороны носили исключительно ответный характер. Он также отметил, что раньше «уровень и глубина кооперации» между предприятиями двух стран были очень высокими. Какие именно предприятия выведут из-под действия ограничительных мер, пока не уточняется.