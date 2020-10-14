FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 16:26
11
Печать

Путин согласился на «жест доброй воли» и снял санкции с некоторых украинских компаний

Президент России анонсировал снятие ограничений с ряда украинских компаний.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будет считать, что это первый шаг и жест доброй воли. Я согласен [снять санкции с некоторых украинских предприятий]», — заявил 14 октября Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, Россия не была инициатором ограничительных мер, а все действия российской стороны носили исключительно ответный характер. Он также отметил, что раньше «уровень и глубина кооперации» между предприятиями двух стран были очень высокими. Какие именно предприятия выведут из-под действия ограничительных мер, пока не уточняется.

Вопрос о снятии санкций на совещании с президентом поднял премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук передал ему просьбу промышленников Украины об открытии доступа на российский рынок.

В 2018 году Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в отношении Украины в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

0day
"...жест доброй воли..." Странное решение. В данной ситуации возможен только торг. Обмен санкций, например, на восстановление водоснабжения Крыма. И т.д.....
Fjfef
Пц (, слов нет
Pilat
ИдиЁт!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний