Бывший глава Удмуртии получил 10 лет колонии за взятки и штраф почти в 300 млн рублей

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев осужден на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток. Решение вынес Завьяловский районный суд, сообщает 14 октября ТАСС.



«Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — уточнили в пресс-службе суда.



Суд посчитал доказанным, что с 2014 по 2016 год Соловьев получил от организаций, которые строили мосты в республике, взятки на общую сумму более 140 млн рублей. За это он выделял лицензии на пользование участками недр местного значения, обеспечивал внеочередную оплату работ из бюджета и предоставлял «общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей».