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14.10.2020 12:38
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Бывший глава Удмуртии получил 10 лет колонии за взятки и штраф почти в 300 млн рублей

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев осужден на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток. Решение вынес Завьяловский районный суд, сообщает 14 октября ТАСС.

«Суд назначил Соловьеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — уточнили в пресс-службе суда.

Суд посчитал доказанным, что с 2014 по 2016 год Соловьев получил от организаций, которые строили мосты в республике, взятки на общую сумму более 140 млн рублей. За это он выделял лицензии на пользование участками недр местного значения, обеспечивал внеочередную оплату работ из бюджета и предоставлял «общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей».

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года до апреля 2017-го, когда его отправил в отставку Путин — как раз после возбуждения уголовного дела. До этого Соловьев был сенатором от республики, в 2007–2013 годах занимал пост председателя Госсовета региона четвертого и пятого созывов.

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Комментарии (1)

260860591
чего-то много. 8-10 лет строгача обычно дают каким-нибудь гаишникам за 30тр. с пьяного водилы. 140 лямов тянет года на 4-5, пару лярдов на 4-5 условно, от 50 лярдов на амнистию.
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