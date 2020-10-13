Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии, но получил разрешение на оружие

Следователи выяснили, что в феврале прошлого года сотрудники учебного заведения, где обучался школьник, нашли на его странице в социальной сети негативный контент, что «дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям». Информация об это была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и центр по противодействию экстремизму.

Оружие попало в руки 18-летнего Данилы Монахова несмотря на депрессивное состояние и вопреки установленной процедуре его выдачи. Указанные обстоятельства привели к возбуждению еще одного уголовного дела. Об этом 13 октября сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Помимо этого, он наблюдался у врача из-за депрессии. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение охотничьего ружья.

«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», — подытожили в региональном управлении СК.

В ведомстве добавили, что для установления причин произошедшего следователи также проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Вечером 12 октября звуки стрельбы раздались в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. 18-летний Данила Монахов выстрелил из охотничьего ружья в свою бабушку, а затем в нескольких случайных прохожих. В результате погибли трое человек, еще трое пострадали. Вооруженный молодой человек скрылся в лесу, его искали с беспилотниками и тепловизорами. Однако найти смогли лишь наутро — его тело лежало недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).