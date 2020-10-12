СК сообщил о троих погибших в ходе стрельбы в Нижегородской области. Ищут 18-летнего парня с двумя ружьями

В СК также сообщили, что уголовное дело возбуждено по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц), на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Совместно с сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление», — добавили в ведомстве.

Уточненную информацию о стрельбе в Борском районе Нижегородской области 12 октября приводит региональное управление СК. По данным ведомства, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины находятся в больнице.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Росгвардию, к поискам также присоединились сотрудники ОМОНа и СОБРа.



В распоряжении Telegram-каналов Baza и Mash оказалась ориентировка, разосланная по отделам полиции для поимки предполагаемого преступника. Как следует из ее текста, ищут 18-летнего Даниила. При себе у него могут быть два охотничьих ружья и десятки патронов. Он может передвигаться на автомобиле.



Изначально сообщалось о четырех погибших и троих пострадавших, а также что стрелок палил по рейсовому автобусу или остановке общественного транспорта. Местные СМИ пишут, что конфликт якобы начался со ссоры молодого человека с бабушкой. Он выстрелил в нее, она выжила, но находится в тяжелом состоянии.

