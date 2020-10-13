В новгородском доме престарелых вспышка COVID-19. Заболели сотрудники и половина проживающих

Массовое заражение коронавирусом произошло в доме престарелых в посёлке Пролетарий под Великим Новгородом. Об этом рассказали в региональном штабе по борьбе с болезнью 13 октября.

«Всего инфекцией заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения. Практически у всех заболевание протекает в бессимптомной форме, два пациента направлены в инфекционную больницу с подозрением на внебольничную пневмонию. Пациенты изолированы и получают все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

На сайте новгородского дома-интерната сообщается, что учреждение рассчитано на 50 человек.