Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram. Пострадали США и Европа, но Петербург и Москву тоже задело

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел вечером 12 октября. Его зафиксировал отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector.



Согласно его данным, большинство пользователей испытывают проблему с загрузкой контента (70%), в комментариях уточняют, что не отображаются Stories. Часть из них не может зайти на свою страницу (24%), а также воспользоваться веб-версией соцсети (5%).

Сервис зафиксировал, что сбой наблюдается в США, Мексике, Израиле, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше, Украине и еще десятке стран. В России на него жалуются жители Москвы и Петербурга.