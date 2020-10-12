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12.10.2020 18:34
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Беглов рассказал, как Петербургу избежать повторного локдауна

Губернатор Александр Беглов рассказал, как Петербургу избежать введения жестких ограничений — то есть нового локдауна, как было весной.

«Прошу всех использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Проследите, чтобы то же самое делали ваши родственники, друзья, соседи и сослуживцы. Это не просто часть новой нормальности, сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать повторного локдауна», — заявил 12 октября в эфире «Радио России» градоначальник.

По его словам, спасает Петербург и погода: из-за теплой осени в сентябре и начале октября до Северной столицы еще не докатилась волна сезонного гриппа. И это снижает нагрузку на систему здравоохранения и даёт возможность маневра, прежде всего по запасу больничных коек.

Напомним, в Кремле заявили, что коечный фонд пока позволяет не вводить локдаун, а дефицитных медиков будут распределять между регионами.

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Комментарии (29)

261896911
Лично я сомневаюсь в достаточной сознательности большей части населения. А Вы?
Vladikus
А по-русски он говорит разучился???Д а у н,говорит про какой-то локдаун!
olla
им самим, интересно, не надоело? Хотя в Лондон и Нью-Йорк богатеи как летали, так и летают, заграничные клиники тоже без русских клиентов не остались.... ну а плебс пусть носит маски еще годик и с кашлем полежит в Ленэкспо.. зря что ли миллиарды освоили на борьбе с орви?
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