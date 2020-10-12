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12.10.2020 17:59
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Атомный ледокол «Арктика» добрался из Петербурга в Мурманск через Северный полюс

Крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, добрался из Северной столицы в Мурманск.

«12 октября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». За 21 сутки атомоход проекта 22220 преодолел около 4800 морских миль», — сообщили 12 октября в отделе коммуникаций «Атомфлота».

Во время перехода команда ледокола специально вышла к географической точке Северного полюса, чтобы еще раз подтвердить все проектные характеристики судна. На 50%-ной мощности атомный ледокол преодолел все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе. Торжественная передача головного универсального атомного ледокола ФГУП «Атомфлот» и поднятие флага России намечены на 21 октября 2020 года.

Как «Арктику» провожали в Петербурге — читайте в репортаже «Фонтанки».

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 построен Балтийским заводом по заказу госкорпорации «Росатом». Длина судна 173,3 метра, ширина — 34 метра, высота борта — 15,2 метра; мощность — 60 МВт. Скорость хода — 22 узла по чистой воде. Максимальная ледопроходимость — 2,9 метра. Расчетный срок службы — 40 лет.

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Комментарии (1)

Андрей Васильев
"Жаль не был я при баталии сей хотя бы мичманом"(с) Молодцы! Так держать.Экипажу удачи и 7 футов!
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