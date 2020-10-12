Атомный ледокол «Арктика» добрался из Петербурга в Мурманск через Северный полюс

Крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, добрался из Северной столицы в Мурманск.



«12 октября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». За 21 сутки атомоход проекта 22220 преодолел около 4800 морских миль», — сообщили 12 октября в отделе коммуникаций «Атомфлота».



Во время перехода команда ледокола специально вышла к географической точке Северного полюса, чтобы еще раз подтвердить все проектные характеристики судна. На 50%-ной мощности атомный ледокол преодолел все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе. Торжественная передача головного универсального атомного ледокола ФГУП «Атомфлот» и поднятие флага России намечены на 21 октября 2020 года.

