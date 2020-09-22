Крупнейший в мире атомный ледокол покинул Петербург. Через две недели его встретят в Мурманске

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправился от достроечной набережной АО «Балтийский завод» в направлении морского порта Мурманск. Там будет подписан приемный акт, сообщили 22 сентября в пресс-службе Балтийского завода, который построил это судно.

Ледокол успешно завершил второй этап ходовых испытаний в Финском заливе и Балтийском море, которые продлились почти три месяца и завершились 16 сентября. За это время специалисты проверили работу механизмов и оборудования атомохода, протестировали электроэнергетическую систему в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.

«Арктика» вернулся в Петербург 17 сентября, а 22 сентября отправился в Мурманск, где ему и предстоит работать. Планируется, что переход займет около двух недель. Во время него будет проведена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Провожая ледокол, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, владеет Балтийским заводом) Алексей Рахманов заявил, что судостроителям удалось «сделать то, во что многие не верили».

«Именно доверие со стороны заказчика позволило нам собрать силы в кулак и создать самый мощный в мире атомный ледокол. «Арктика» размером с дом, с двенадцатиэтажное здание. И я бы очень хотел пожелать, чтобы этот корабль в самом деле стал домом для моряков и исследователей, которые будут на нем работать», — сказал Рахманов, слова которого приводятся в релизе.

Председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко отметил, что с момента получения заказа на строительство ледокола количество сотрудников предприятия выросло с 1800 до 6000 человек.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»