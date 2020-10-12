За убийство ЛГБТ-активистки петербуржец отправится в колонию на 8 лет. Позиции в его действиях не нашли, только алкоголь

Московский районный суд подтвердил версию следствия о том, что убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой носило бытовой характер.



Как сообщает 12 октября объединенная пресс-служба судов, в ходе судебного следствия было установлено, что Алексей Волнянко 21 июля 2019 года с часа и до пяти утра распивал с компанией спиртные напитки во дворе дома 11, корпус 2, по Пулковской улице.



«На почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — сообщает пресс-служба.

