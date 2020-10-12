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12.10.2020 14:12
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За убийство ЛГБТ-активистки петербуржец отправится в колонию на 8 лет. Позиции в его действиях не нашли, только алкоголь

Московский районный суд подтвердил версию следствия о том, что убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой носило бытовой характер.

Как сообщает 12 октября объединенная пресс-служба судов, в ходе судебного следствия было установлено, что Алексей Волнянко 21 июля 2019 года с часа и до пяти утра распивал с компанией спиртные напитки во дворе дома 11, корпус 2, по Пулковской улице.

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — сообщает пресс-служба.

Волнянко вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц в ИК строгого режима.

Елену Григорьеву нашли убитой вечером 21 июля на Пулковской улице. Предположительно, время перед смертью она проводила в компании пяти человек, выпивая во дворе неподалеку от своего дома. Ее фамилию можно найти в списках движения «Пила против ЛГБТ», в нем она числилась потенциальной жертвой так называемых «гейхантеров». Григорьева в своей политической жизни отстаивала права не только сексуальных меньшинств, но и, например, выходила на митинги против пенсионной реформы, в поддержку сестер Хачатурян и фигурантов «Московского дела».

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Комментарии (4)

Olen
Без мужика и не с такими пить начнешь во дворе до 5 утра.
USSR_forever
8 лет... как-то "мягенько", он по УДО через 5 возьмёт и выйдет, и что дальше делать будет? в партию пойдёт? скорее всего нет... Так что скорее всего через лет 5 мы услышим о чём-то новом, на почве той же самой ненависти. Печально всё это - люди не ценят свою жизнь и позволяют себе забирать чужую. 8 лет будет мало, чтобы понять, что жизнь человека бесценна.
ДЮрьевич
Так она пила в компании 5х против ЛГБТ?
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