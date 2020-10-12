За убийство ЛГБТ-активистки петербуржец отправится в колонию на 8 лет. Позиции в его действиях не нашли, только алкоголь
Московский районный суд подтвердил версию следствия о том, что убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой носило бытовой характер.
Как сообщает 12 октября объединенная пресс-служба судов, в ходе судебного следствия было установлено, что Алексей Волнянко 21 июля 2019 года с часа и до пяти утра распивал с компанией спиртные напитки во дворе дома 11, корпус 2, по Пулковской улице.
«На почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — сообщает пресс-служба.
Волнянко вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц в ИК строгого режима.
Елену Григорьеву нашли убитой вечером 21 июля на Пулковской улице. Предположительно, время перед смертью она проводила в компании пяти человек, выпивая во дворе неподалеку от своего дома. Ее фамилию можно найти в списках движения «Пила против ЛГБТ», в нем она числилась потенциальной жертвой так называемых «гейхантеров». Григорьева в своей политической жизни отстаивала права не только сексуальных меньшинств, но и, например, выходила на митинги против пенсионной реформы, в поддержку сестер Хачатурян и фигурантов «Московского дела».