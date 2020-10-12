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12.10.2020 11:24
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NYT: Врачи просят оградить президента США от ядерной кнопки. Лечение Трампа от коронавируса может вызвать «гипоманию»

Врачи предупредили о возможных негативных последствиях препарата дексаметазон, которым лечили президента США от COVID-19.

«Пространные речи президента [Дональда] Трампа и его, казалось бы, беспорядочное поведение на прошлой неделе, по мнению некоторых врачей, могло быть вызвано использованием дексаметазона, препарата для лечения COVID-19», — сообщает 12 октября The New York Times.

На прошлой неделе президент США заявил, что не принимает никакие лекарства от COVID-19, кроме дексаметазона. При этом в Массачусетском технологическом институте предупредили, что этот препарат «может сделать вас параноиком», а также он вызывает «гипоманию и состояние эйфории». «Признаки гипомании включают завышенную самооценку, повышенную разговорчивость, снижение потребности во сне, скачкообразные мысли», — рапортуют исследователи и предупреждают, что в таком состоянии человека нельзя подпускать к ядерной кнопке. Ученые при этом не знают, в каких дозах глава государства получал дексаметазон.

Федеральное правительство США не стало комментировать публикацию. Дональд Трамп за время своего президентства лишь один раз угрожал применением ядерного оружия в 2017 году.

Трамп заболел COVID-19 2 октября, после чего его отправили в больницу. Однако уже 6 октября президент вернулся в Белый дом на вертолете. После этого он опубликовал видео в twitter, в котором призвал не позволять коронавирусу доминировать. Лечение американского лидера могло обойтись в сто тысяч долларов.

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Комментарии (5)

Pilat
Когда смотришь их новости, ощущение, что все кто там у власти, уже дано прогуливают занятия в аду.
Они же с трудом на ногах держатся.
Что Хиллари еле стояла, что Байден и его окружение.
На этом фоне кстати Трамп самый крепкий парень.
Но с такой женой как у него, по другому и быть не может.
Мужской Взгляд
Просто отключить его, чтобы соблазна не было, и пусть таскает везде.
Cashmare
так у него и без колес все описанные признаки присутствовали
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