NYT: Врачи просят оградить президента США от ядерной кнопки. Лечение Трампа от коронавируса может вызвать «гипоманию»

Врачи предупредили о возможных негативных последствиях препарата дексаметазон, которым лечили президента США от COVID-19.



«Пространные речи президента [Дональда] Трампа и его, казалось бы, беспорядочное поведение на прошлой неделе, по мнению некоторых врачей, могло быть вызвано использованием дексаметазона, препарата для лечения COVID-19», — сообщает 12 октября The New York Times.



На прошлой неделе президент США заявил, что не принимает никакие лекарства от COVID-19, кроме дексаметазона. При этом в Массачусетском технологическом институте предупредили, что этот препарат «может сделать вас параноиком», а также он вызывает «гипоманию и состояние эйфории». «Признаки гипомании включают завышенную самооценку, повышенную разговорчивость, снижение потребности во сне, скачкообразные мысли», — рапортуют исследователи и предупреждают, что в таком состоянии человека нельзя подпускать к ядерной кнопке. Ученые при этом не знают, в каких дозах глава государства получал дексаметазон.

