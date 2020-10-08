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08.10.2020 09:03
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Лечение Трампа от коронавируса могло стоить больше ста тысяч долларов

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса могла обойтись бюджету в сумму выше ста тысяч долларов. Подсчетами занималась газета The New York Times (NYT).

Издание в материале от 8 октября отмечает, что в эту сумму обошлось пребывание в госпитале, многочисленные тесты на коронавирус, стероиды, антитела, кислород и два полета на вертолете.

Курс лечения препаратом «Ремдесивир», который принимал Трамп, стоит 3120 долларов при оплате частными страховыми компаниями и 2340 долларов — при оплате в рамках госпрограмм, пишет газета. Трехдневное пребывание в больнице пациента в возрасте, превышающем 60 лет, обходится в 61 912 долларов, пишет газета. Госпитализация на вертолете стоит около 38 770 долларов.

Расходы на лечение первого лица покрывает правительство.

Трамп и его супруга была госпитализированы в минувшую пятницу, после того как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заразились пресс-секретарь и два его заместителя.

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