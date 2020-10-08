Лечение Трампа от коронавируса могло стоить больше ста тысяч долларов

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса могла обойтись бюджету в сумму выше ста тысяч долларов. Подсчетами занималась газета The New York Times (NYT).



Издание в материале от 8 октября отмечает, что в эту сумму обошлось пребывание в госпитале, многочисленные тесты на коронавирус, стероиды, антитела, кислород и два полета на вертолете.



Курс лечения препаратом «Ремдесивир», который принимал Трамп, стоит 3120 долларов при оплате частными страховыми компаниями и 2340 долларов — при оплате в рамках госпрограмм, пишет газета. Трехдневное пребывание в больнице пациента в возрасте, превышающем 60 лет, обходится в 61 912 долларов, пишет газета. Госпитализация на вертолете стоит около 38 770 долларов.

