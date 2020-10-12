FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 11:11
3
Печать

В Кузбассе пенсионера, «скончавшегося от коронавируса», нашли живым спустя две недели после похорон

В селе Шабаново Кемеровской области похоронили пенсионера, якобы скончавшегося от COVID-19, а спустя две недели он оказался жив. На сюжет местного ГТРК «Кузбасс» 12 октября обращает внимание Znak.com.

Внучка пенсионера, подопечного дома-интерната для инвалидов, рассказала, что ее дедушку еще в августе госпитализировали с коронавирусом. Позже им сообщили о смерти родственника, хоронили его в закрытом гробу из-за того, что пенсионер болел коронавирусом. Через две недели из дома-интерната сообщили, что мужчина жив. Кого хоронили в закрытом гробу, пока неизвестно. По предварительной информации, в день госпитализации из интерната в больницу доставили двоих мужчин, но перепутали их паспорта. Региональный минздрав начал проверку по этому поводу. Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева заявила, что по этому факту уже возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

258082471
Ясно, родственники за свой счет похоронили в закрытом гробу пару безродных и еще чьи-то ампутированные конечности. Для бюджета -экономия.
Cashmare
ходячие ковидцЫ
мухомор
Заголовок интригующий. Понадеялся, что началось.
А оказалось всё банально.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний