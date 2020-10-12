В Кузбассе пенсионера, «скончавшегося от коронавируса», нашли живым спустя две недели после похорон

В селе Шабаново Кемеровской области похоронили пенсионера, якобы скончавшегося от COVID-19, а спустя две недели он оказался жив. На сюжет местного ГТРК «Кузбасс» 12 октября обращает внимание Znak.com.



Внучка пенсионера, подопечного дома-интерната для инвалидов, рассказала, что ее дедушку еще в августе госпитализировали с коронавирусом. Позже им сообщили о смерти родственника, хоронили его в закрытом гробу из-за того, что пенсионер болел коронавирусом. Через две недели из дома-интерната сообщили, что мужчина жив. Кого хоронили в закрытом гробу, пока неизвестно. По предварительной информации, в день госпитализации из интерната в больницу доставили двоих мужчин, но перепутали их паспорта. Региональный минздрав начал проверку по этому поводу. Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева заявила, что по этому факту уже возбуждено уголовное дело.

