Кудрин считает, что резкий рост акциза на сигареты увеличит риск ввоза контрафакта и контрабанды
Резкое повышение акциза на сигареты увеличит риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Вот к этому отношусь весьма сдержанно, скорее, негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на 20%, как сейчас на сигареты. Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда «серую» продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.
Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут в России на 20 процентов в 2021 году. Повышение увеличит среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей, розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.