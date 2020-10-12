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12.10.2020 09:38
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Кудрин считает, что резкий рост акциза на сигареты увеличит риск ввоза контрафакта и контрабанды

Резкое повышение акциза на сигареты увеличит риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Вот к этому отношусь весьма сдержанно, скорее, негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на 20%, как сейчас на сигареты. Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда «серую» продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут в России на 20 процентов в 2021 году. Повышение увеличит среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей, розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.

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Комментарии (12)

hal9000
Контрафактом то особо не разгуляешься..контрафакт это те же сигареты просто леваком сплавляются..эти схемы легко быстро закрыть при желании..а вот контрабанда да..но опять же откуда и какая..а так то все равно сейчас более менее сигареты 200 р за пачку..
Император Всеяруси
Сколько живу, всегда был контрафакт, вы запрещаете одно, цены поднимаете на другое, в итоге, как минимум раза в два контрафакта становится больше, ничего нового я не узнал, как обычно идет размусоливание той или иной сферы, власти сами себя в убыток тянут, и так всегда, а потом убыток делите на гражданское поселение, офигительно живем)))
Wuhan Proletarian
Радуемся тому, что есть.
В солнечной Туркмении, согласно национальной программе борьбы с курением, к 2025 году не останется ни одного курильщика.
На данный момент штраф за курение в неположенном месте 300 манат (места для курения отсутствуют в общественных местах), а пачка сигарет стоит от 200 манат (1 манат = 22 рублям).
Аркадаг шохрат!
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