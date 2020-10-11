Фура, застрявшая под надземным переходом в Любани, заехала под галерею ровно в тот момент, когда в неё врезался большегруз с поднятым кузовом. Кусками упавшей конструкции машину засыпало наполовину. При этом водитель повезло — кабину с ним не задело. Видео, на котором можно рассмотреть все детали, вечером 11 октября опубликовало издание 47news .

Сообщается, что водитель грузовика Volvo, чей кузов оказался поднят и буквально снёс переход воскресным вечером около 17.30, получил травмы разной степени тяжести. Мужчине 49 лет. Никто из пешеходов и других участников дорожного движения не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и экстренных служб. То, что осталось от перехода, поднимают при помощи двух автокранов, пытаясь освободить проезжую часть. По предварительным данным, вызвавший обрушение большегруз работал на объекте компании ВАД, которая расширяет проезжую часть недалеко от места событий.



Объезд перекрытого участка организован по региональным дорогам по схеме — «Зуево — Кириши — Волхов» — выход на трассу «Кола», «Трубников Бор — трасса 41А-004» — выход на М10 и далее, через город Любань.