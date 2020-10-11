Beat Weekend покажет фильмы про Бэнкси, Трумена Капоте и книготорговцев

С 14 октября в «Авроре» будет проходить первый после карантина значительный кинофестиваль в Петербурге — Beat Weekend. Как обычно, привезут ворох увлекательных документалок про культуру. 18+



Откроет серию показов в 19.00 «В погоне за Бэнкси» — как легко догадаться, очередное (и наверняка не последнее) исследование, посвященное самому знаменитому стрит-артисту всех времен.

