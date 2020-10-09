Маск сделает ракету для Пентагона, которая сможет за час добраться от Флориды до Афганистана
SpaceX Илона Маска и Пентагон планируют реализовать совместный проект по созданию ракеты-носителя. По замыслу она будет способна доставить 80 тонн в любую точку планеты за час.
О проекте 9 октября рассказывает The Times. Предполагается, что ракета сможет, например, преодолеть расстояние от Флориды до Афганистана в 12,3 тысячи километров за 60 минут. Первые испытания запланированы уже на следующий год, пока идет оценка стоимости создания такой ракеты. К программе также присоединится аэрокосмическая фирма xArc из Техаса.
Компания Маска заключила контракт с Пентагоном на 149 миллионов долларов, чтобы создать спутники для слежения за ракетными запусками. Еще 400 миллионов SpaceX получит на запуск ракет для военно-космической программы Space Force.