FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.10.2020 23:48
1
Печать

Маск сделает ракету для Пентагона, которая сможет за час добраться от Флориды до Афганистана

SpaceX Илона Маска и Пентагон планируют реализовать совместный проект по созданию ракеты-носителя. По замыслу она будет способна доставить 80 тонн в любую точку планеты за час.

О проекте 9 октября рассказывает The Times. Предполагается, что ракета сможет, например, преодолеть расстояние от Флориды до Афганистана в 12,3 тысячи километров за 60 минут. Первые испытания запланированы уже на следующий год, пока идет оценка стоимости создания такой ракеты. К программе также присоединится аэрокосмическая фирма xArc из Техаса.

Компания Маска заключила контракт с Пентагоном на 149 миллионов долларов, чтобы создать спутники для слежения за ракетными запусками. Еще 400 миллионов SpaceX получит на запуск ракет для военно-космической программы Space Force.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Pilat
Еще бы пояснили в какой среде будет осуществляться полёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний