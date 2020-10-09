Голландские музеи готовы вернуть больше ста тысяч экспонатов, вывезенных из колоний

Как пишет The Guardian , речь идёт примерно о 100 тысячах артефактов, которые были «недобровольно» отданы другими странами. Среди прочего в список входит алмаз в 70 карат, который когда-то принадлежал индонезийскому султану Банджармасину. В конце XIX века его земли стали голландскими, а камень выставили в Рейксмузеуме.

Сразу несколько крупнейших музеев Нидерландов заявили о готовности исправить «историческую несправедливость» и вернуть экспонаты, когда-то принадлежавшие колониям, на историческую родину. Такое предложение выдвинул Совет по культуре страны. Теперь инициативу поддержали Рейксмузеум и Тропический музей в Амстердаме, известные обширными коллекциями.

Для определения судьбы драгоценности и точного происхождения прочих экспонатов, а также для рассмотрения запросов других стран в Нидерландах создадут независимый экспертный центр. Как сказал директор Тропического музея Стейн Шундервурд, государство «берёт на себя ответственность, признавая несправедливость».



Как пишет The Guardian, в Совете по культуре надеются, что такой пример «вдохновит» другие страны, которые когда-либо сталкивались с запросами о репатриации, на более эффективное международное сотрудничество.



В сентябре 2020 года Музей Питта-Риверса при Оксфордском университете решил изъять из коллекции «расистские» иссушенные головы людей и зверей, потому что, согласно опросам, посетители видят в демонстрации подобных останков провозглашение «дикости» и «примитивности» других культур.

