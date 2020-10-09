Группа петербургских художников «Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко представила новый проект - «Поезд Победы». Это железнодорожный состав из семи вагонов с трехмерными панорамами, в которых царит атмосфера 1930-1940-х годов. Зрителей ждут обстановка и герои, созданные на основе воспоминаний, фото и кинохроники. «Фонтанка» оценила масштабную работу одной из первых.

В начала состава показана довоенная жизнь – матросы едут с девушкой в плацкарте, спортсменки-велосипедистки добираются на соревнования. Затем зритель попадает в вагон, заполненный фигурами красноармейцев, отправляющихся на фронт, и через окопы, сцены с допросами в Гестапо и концлагерем, через весь состав добирается до 1945 года. По пути к победе он может посетить штаб советского командования, бронепоезд «Илья Муромец» после боя, и даже железнодорожную баню.

Атмосферу в музейном составе задают 80 мультимедийных экранов и проекторов вместо окон, стук колёс и рикошет пуль из динамиков. А также голос экскурсовода — ветерана-железнодорожницы Лидии, которая постепенно ведет зрителей по экспозиции.

Поштаренко рассказал «Фонтанке», что созданный за два месяца поезд стал настоящим вызовом для команды.



«Я обычно так оцениваю качество работы: когда ты заканчиваешься, остаешься без сил, значит, ты отдал всё, что есть, и всё получилось. Сейчас почти так», - сказал автор проекта.



9 октября поезд-музей отправился на достройку в Москву. Там закончится монтаж экспозиции и оформление внешнего вида вагонов. И уже из столицы он отправится в длинное путешествие по стране. В Петербурге его можно будет увидеть в 20-х числах октября.



Появление «Поезда Победы» стало приятной неожиданностью — ожидалось, что масштабная панорама «Дорога через войну» в «Севкабеле» станет последним крупным проектом «Невского баталиста» в Петербурге.