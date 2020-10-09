Роман Ротенберг вновь выступит в роли главного тренера СКА. Виноват коронавирус

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает ТАСС. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30.



Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в игре с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.