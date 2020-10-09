FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.10.2020 16:25
1
Печать

Роман Ротенберг вновь выступит в роли главного тренера СКА. Виноват коронавирус

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает ТАСС. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30.

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в игре с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

что-то у главного знатока хоккея не получается тренером-то быть. зато менять каждый год главного тренера прачечной он легко может
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний