Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Верховный суд Республики Карелии по делу лидера регионального отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Суд обращение рассмотрит, сообщила «Интерфаксу» 9 октября пресс-секретарь суда Татьяна Калистратова.

Суть обращения в ВС Карелии раскрывать не стали, так же как прогнозировать ответ омбудсмену Москальковой. Калистратова сослалась на статью 28 федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в РФ», где сказано, что «до вынесения окончательного решения материалы, полученные при рассмотрении жалобы, разглашению не подлежат».

В начале октября Татьяна Москалькова сообщила, что истребовала у ВС Карелии материалы по делу и приговору в отношении Дмитриева, после того, как 29 сентября судья Алла Раць более чем в три раза ужесточила историку обвинительный приговор по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Вместо трех с половиной лет, к которым Дмитриева приговорил летом Петрозаводский горсуд, судья ВС Карелии назначила 13 лет в колонии строгого режима. «Я запросила в суде приговор и уголовное дело, которое имею право изучить и сделать свои выводы», — сказала Татьяна Москалькова.

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Накануне вынесения решения о 13-летнем сроке для Дмитриева в ВС Карелии обращались 250 учёных и других представителей интеллигенции, которые призывали председателя суда передать дело в любой другой суд России, т. к. до этого суд назначил Дмитриеву адвоката по назначению, не дожидаясь появления на процессе постоянного адвоката. Кроме того, в деле появилась очередная экспертиза. Суд общественникам отказал.

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев в интервью «Фонтанке» отмечал, что суд игнорировал ходатайства об отсрочке заседаний.



Международный «Мемориал» (НКО — иноагент по решению Минюста. — Прим. ред.) заявил о «политическом» характере преследования своего коллеги.

Процесс Юрия Дмитриева продолжается уже почти 4 года. В 2018 году исследователь мест захоронения жертв сталинских репрессий был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Через несколько недель он был арестован повторно. Дело слушалось в закрытом режиме. Дмитриев вину отрицал. Фотографирование обнажённой приёмной дочери он объяснял контролем за её развитием после жизни в детдоме, а прикосновения к ребёнку — контролем за её здоровьем.

Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», где описано, как шли поиски пропавшего в 1937 году этапа с Соловецких островов из 1111 заключённых и как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни под Медвежьегорском в урочище Сандармох. Юрию Дмитриеву и коллегам удалось поимённо установить 6241 человека, расстрелянных там.



Уже несколько лет Российское военно-историческое общество во главе с экс-министром культуры Владимиром Мединским проводит спорные с точки зрения закона раскопки в Сандармохе в поисках доказательств версии, что в могильнике на самом деле покоятся останки советских военнопленных, погибших в финском плену.

На этом фоне 7 октября комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за отрицание в Интернете преступлений, выявленных Нюрнбергским трибуналом, а также за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

