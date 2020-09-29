Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок в колонии до 13 лет. Верховный суд изменил приговор

Судья Верховного суда республики Карелия Алла Раць во вторник 29 сентября отменила приговор в 3,5 года для члена общества «Мемориал», исследователя могильников НКВД Юрия Дмитриева. Об этом сообщает 29 сентября «Медиазона» со ссылкой на адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова.

13 лет колонии строгого режима историку назначили по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК). После суда первой инстанции наказание составляло 3,5 года. По статьям, где Дмитриев уже дважды был оправдан, дело отправлено на пересмотр.



«Апелляционный приговор состоит из двух частей. Первая часть — это изменение приговора суда первой инстанции. То есть вынесен новый приговор. Объем наказания изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд», - пояснил Игорь Перов «МБХ медиа».

Накануне группа из 250 учёных, деятелей искусства, журналистов и священников обратилась к председателю ВС Карелии с просьбой перенести рассмотрение дела в любой другой суд, отмечая решения судьи Раць, которые общественники связывали с возможным давлением на неё. В частности, вопреки желанию подсудимого ему был предоставлен адвокат по назначению. Однако в тот же день в суде заявили, что призыв не имеет юридической силы, так как исходит не от участников процесса.

В апреле 2018 года Дмитриев был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Тогда прокуратура требовала приговорить историка к 9 годам колонии. Юрий Дмитриев был повторно арестован через несколько недель после оправдания. Защита Дмитриева сообщала о давлении и угрозах во время нахождения в СИЗО. 22 июля 2020 года на повторном процессе Дмитриев был признан виновным и получил 3,5 года.



Все процессы проходили в закрытом режиме. Дмитриев отрицал свою вину.

