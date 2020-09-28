Верховный суд Карелии не вправе реагировать на призывы передать дело на рассмотрение в другой суд, если просьба поступает не от участников процесса. Так пресс-секретарь ВС республики Татьяна Калистратова ответила на призыв группы общественников.

«С заявлениями о недоверии суду, об отводах судей и составов суда, о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только лица, участвующие в уголовном деле. Общественность такими лицами не является. Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем», — заявила «Интерфаксу» в понедельник, 28 сентября, представительница ВС Карелии.

Ранее более двухсот российских учёных, деятелей культуры, правозащитников и журналистов опубликовали открытое письмо председателю Верховного суда Республики Карелии Анатолию Наквасу, где указали на то, что рассмотрение апелляции на приговор историку даёт повод «усомниться в объективности судейства и, более того, предположить, что на судью оказывается давление». Авторы письма, которое в понедельник опубликовала «Новая газета», указали, что исследователь могильников жертв сталинских репрессий дважды был оправдан Петрозаводским городским судом по статьям, связанным с преступлениями против детской неприкосновенности, а минувшим летом назначил Дмитриеву наказание «намного ниже нижнего предела», что позволяло ему выйти на свободу уже осенью. Эти факты, по мнению общественников, говорили «о невиновности Юрия Дмитриева и одновременной невозможности эту невиновность признать из-за беспрецедентного давления на суд тех, кто не может простить историку его исследований ГУЛАГовского прошлого».

Фото: memohrc.org

Во время первого заседания ВС Карелии, где рассматриваются жалобы на «мягкий» летний приговор, судья Алла Раць назначила Дмитриеву нового адвоката, несмотря на протесты самого историка. Постоянный адвокат историка в настоящее время находится на карантине из-за коронавируса. Новому адвокату суд дал всего три дня на изучение многотомного дела. Присутствовать Дмитриеву в зале суда лично было отказано, несмотря на проблемы со связью из СИЗО. При этом суд назначил новые экспертизы материалов, по которым Дмитриев был дважды оправдан.

Следующее заседание ВС Карелии по делу Дмитриева пройдет 29 сентября.

Преследование совпало с экспедициями Российского военно-исторического общества к местам захоронений жертв сталинских репрессий, которые в 1990-е годы были открыты Дмитриевым. По версии РВИО, найденные Дмитриевым могильники скрывают не преступления сталинских репрессий, а жертв финских военных и якобы в могильниках под Медвежьегорском могут покоиться останки пленных советских солдат.

Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал» Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1111 заключённых и как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала» удалось поимённо установить 6241 человека, расстрелянных в Сандармохе. Дмитриев также составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930 — 1940-е годы.