«Дело Дмитриева сфабриковано по политическим мотивам». «Мемориал» оценил кратное увеличение наказания исследователю могильников НКВД
Преследование историка Юрия Дмитриева, который много лет исследует места захоронений жертв сталинских репрессий в Карелии, имеет «политические мотивы». Об этом заявляет правление Международного общества «Мемориал» в обращении, которое опубликовано 29 сентября на сайте организации.
Ранее во вторник Верховный суд Карелии кратно увеличил Дмитриеву наказание по статье о насильственных действиях сексуального характера — с 3,5 лет до 13 лет в колонии строгого режима.
«Не ангажированному наблюдателю очевидно: судебный процесс, проходивший два дня в Верховном суде Карелии, нельзя считать справедливым хотя бы потому, что подсудимый, по сути, был лишен полноценной защиты. Суд безосновательно отказался отложить процесс до выздоровления адвоката, который защищал Дмитриева почти четыре года, и не принял во внимание отказ Дмитриева от адвоката по назначению», — сказано в тексте.
В «Мемориале» напоминают, что могильник НКВД в урочище Сандармох под городом Медвежьегорск, который был открыт Юрием Дмитриевым и его коллегами, стал «мемориалом международного значения», куда ежегодно приезжали родственники репрессированных и казнённых из Украины, стран Балтии, Польши.
«Дни памяти вновь и вновь показывали: массовый террор был не «сбоем» советской системы, а ее основой. Тут ощущалась связь истории и современности: в 2015 году Юрий Дмитриев говорил здесь о войне на востоке Украины. Возможно, это и стало «спусковым крючком», — пишут правозащитники.
Авторы заявления напоминают, что на первом процессе, в 2018 году, Дмитриев был оправдан, а в июле 2020 года суд приговорил историка всего к 3,5 годам, хотя гособвинение требовало 15 лет. «Это означало одно — у обвинения нет никаких доказательств вины Дмитриева в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери», — уверены в «Мемориале».
Сегодняшний приговор судьи ВС Карелии Аллы Раць коллеги Дмитриева называют местью системы, «которая наследует системе советской и хотела бы вновь предать забвению имена, возвращенные Юрием Дмитриевым, опорочив его самого и дело его жизни».
Накануне ВС Карелии проигнорировал обращение более двухсот учёных и представителей самых разных слоёв российской интеллигенции с призывом перенести процесс в любой другой суд России.
Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал» Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1111 заключённых и как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала» удалось поимённо установить 6241 человека, расстрелянных в Сандармохе.
Уже несколько лет Российское военно-историческое общество во главе с экс-министром культуры Владимиром Мединским поводит спорные с точки зрения закона раскопки в Сандармохе, в поисках доказательств версии, что в могильнике на самом деле покоятся останки советских военнопленных, погибших в финском плену.