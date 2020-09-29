Преследование историка Юрия Дмитриева, который много лет исследует места захоронений жертв сталинских репрессий в Карелии, имеет «политические мотивы». Об этом заявляет правление Международного общества «Мемориал» в обращении, которое опубликовано 29 сентября на сайте организации.



Ранее во вторник Верховный суд Карелии кратно увеличил Дмитриеву наказание по статье о насильственных действиях сексуального характера — с 3,5 лет до 13 лет в колонии строгого режима.



«Не ангажированному наблюдателю очевидно: судебный процесс, проходивший два дня в Верховном суде Карелии, нельзя считать справедливым хотя бы потому, что подсудимый, по сути, был лишен полноценной защиты. Суд безосновательно отказался отложить процесс до выздоровления адвоката, который защищал Дмитриева почти четыре года, и не принял во внимание отказ Дмитриева от адвоката по назначению», — сказано в тексте.