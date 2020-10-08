Авторским барам отменили приговор. Депутаты перепишут закон «о 50 "квадратах"»

Принятые летом 2020 года поправки запретили продажу алкоголя в общепите заведениям площадью менее 50 кв. м, если они расположены в жилых домах. Это приговорило к закрытию более сотни авторских баров. После жалобы их владельцев губернатору бизнес и депутаты стали искать выход из ситуации.

Законодательное собрание Петербурга внесёт изменения в правила продажи алкогольной продукции в жилых домах. Такое поручение дал председатель городского парламента Вячеслав Макаров в ходе заседания рабочей группы по спасению «авторских баров».

Как пояснил глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, до конца года парламент Петербурга намерен принять новую версию закона.

В соответствии с ней, минимальная площадь зала для обслуживания устанавливается на уровне 20 кв. м. То есть произойдет возврат к федеральной норме. Это позволит сохранить так называемые «авторские» заведения.

Площадь зала обслуживания на уровне 50 кв. м сохранится для предприятий в многоквартирных домах массовых серий («хрущевки», панельные дома, «корабли»).

Это самая проблемная зона, откуда поступало наибольшее количество обращений граждан, пояснил Вячеслав Макаров.

Но эта норма начнет действовать с 1 января 2022 года. Это позволит предпринимателям сделать необходимый выбор — либо привести свои заведения в соответствие с законом, либо перепрофилировать их.

Также в закон предлагается ввести четкое понятие зала для обслуживания посетителей.

Депутаты также пообещали обратиться к министру финансов России с просьбой установить минимальную розничную цену на пиво и другие слабоалкогольные напитки и в три раза поднять минимальную розничную цену на водку в розлив. Ранее об этом попросили сами рестораторы.